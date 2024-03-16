"Они не собираются заканчивать в ближайшее время": Буданов оценил рейд добровольцев в РФ

Кирилл Буданов рассказал о возможностях российских добровольцев, которые ведут бои в России.

Добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые зашли в Россию для борьбы с путинским режимом, не собираются останавливаться в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона 16 марта.

"Насколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы, скажем так, достичь ограниченных целей. Что будет дальше – посмотрим", – отметил Буданов.

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Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", на территории Российской Федерации борющийся с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где идет рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

15 марта в Белгородской области продолжились атаки. В Белгороде и Белгородском районе утром раздавались взрывы, напуганные местные публиковали фото и видео с последствиями прилетов. Местные власти признали разрушение и заявили о двух пострадавших.

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