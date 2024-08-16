"Они не верили, что мы решимся": военный рассказал о создании буферной зоны на Курщине

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области не является оккупацией. Это лишь создание буферной зоны, направленной на защиту населения Украины от хаотических ударов соседнего государства-агрессора.

Об этом рассказал один из командиров, проводящих Курскую операцию ВСУ, в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Наталье Нагорной.

"Эта страна неконтролируемо позволяет себе наносить удары по разным целям, хаотично. Поскольку граница очень большая и перекрыть ее системами ПВО очень трудно, то нужна была тогда такая дерзкая, сильная операция", – пояснил военный.

Он добавил, что люди понимают, что Силы обороны поступают правильно. И, в первую очередь, их действия направлены на безопасность своей страны.

"И еще такой важный фактор, что уже есть большое количество пленных, то есть обменный фонд. Обмен пленных, я думаю, был одной из второстепенных целей этой операции, которая также достигнута", – отметил командир.

По его словам, большое количество пленных действительно может побуждать к ближайшим обменам.

Военный заметил, что прорыв границы в Курской области застал врага врасплох.

«Как Россия нас упустила? Во-первых, это скрытность. Во-вторых – правильно представленная легенда. Ситуация, созданная в информационном поле, даже для военных. Третье, и последнее – это их самоуверенность, что мы якобы не можем себе этого позволить. Они даже не могли поверить, что мы такое можем себе позволить", – рассказал военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это раньше никто не озвучивал! Командир ВСУ — о наступлении на Курщине!

Напомним, Сырский доложил Зеленскому о ситуации на самых горячих направлениях и продвижении ВСУ на Курщине. Главком отметил, что ВСУ продвинулись еще на 1-3 км, а в районе Малой Локни может быть много пленных россиян.

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