"Они не забыли, ситуация напряженная": эксперт оценил риски повторного нападения из Беларуси

Россияне сегодня физически не могут собрать достаточное количество контингента, чтобы создать ударную группировку для повторного вторжения в северные регионы Украины. Но риски остаются и опасность, в частности, из-за обстрелов сохраняется.

Российская армия продолжит обстреливать пограничные населенные пункты Украины, чтобы отвлекать украинские войска от восточных и южных направлений.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Freedom.

"Операция по сковыванию будет объективной реальностью, чтобы содержать наши подразделения, которые с нашей точки зрения более эффективно могли быть использованы по другим направлениям. Мы вынуждены держать их там, чтобы отражать удары противника и возможные попытки проникновения на нашу территорию", — пояснил специалист.

По его словам, после успешных действий ВСУ россияне долго не смогут повторить нападение на северные регионы Украины, в том числе с территории Беларуси. Но полностью российское руководство не забыло об этих направлениях как таковых.

В качестве примера он вспомнил, что россиянам понадобился почти год, чтобы взыскать силы и средства к границам в соответствующих направлениях. Пока же на территории Беларуси, по его словам, не наблюдается сосредоточение российских наземных группировок войск, однако там активны военно-воздушные силы врага.

"На сегодняшний день они физически не могут собрать достаточное количество контингента, чтобы создать там ударную группировку. Но это не значит, что они об этом забыли совсем... Никто не отменял действия диверсионно-разведывательных групп, попыток проникновений и провокаций в воздушном пространстве Украины. Ситуация остается напряженной, но со стратегической точки зрения мы не рассматриваем пока ведение боевых действий в том направлении как нечто уже очевидное, однако вынуждены держать там определенные силы и средства", — подчеркнул Грабский.

Напомним, Россия стянула к границе Украины 800 самолетов и вертолетов.

Как сообщалось, стало известно о подготовке масштабных военных учений в Беларуси, которые у Лукашенко еще не анонсировали.

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