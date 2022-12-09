"Они не знают, как жить дальше": на освобожденной Харьковщине местные не могут оправиться от страха и стресса

Пугаются малейшего шороха, бегут прятаться от громких звуков и страдают бессонницей — на Харьковщине в освобожденных селах люди до сих пор не могут оправиться от последствий оккупации, говорится в ТСН.

У них нет тепла, воды и лекарств, пенсионеры вынуждены искать таблетки по соседям, или же ездить в аптеки за десятки километров. Чтобы оказать медицинскую помощь, по освобожденным селам ездят медики международной организации «Врачи без границ».

Жители села Калиново ждут приема тераповета и психолога, к обоим нужно чуть ли не каждому. Наталья ужасы оккупации переживала вместе с внуком. “Война повлияла очень здорово. Он не ел и трясется вот. Бахает — и трясется. Вот и я так, как ребенок. Страшно как бухнет, так и приседаешь”, – рассказывает женщина.

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Подергивается даже от шороха госпожи Евдокия. "Каждый день бахкает. Купянск и Боровский рядом и оно бахкает. Три внука. Когда дверь стукнет, она уже подпрыгивает. Маленькие внуки. В погребе тоже сидели”, – вспоминает женщина.

В освобожденных селах у людей схожие жалобы и симптомы, говорит врач. Из-за страха и тревожности — высокое давление, позвоночник и суставы болят, потому что люди за день таскают десятки ведер с водой. “Сердечная недостаточность, нарушение ментального состояния вследствие стресса. Нарушение подвижности. Больные остаются в домах, где нет света, нет отопления. Они вынуждены использовать дрова для отопления, а для пожилых людей это очень тяжелый труд”, — отмечает врач организации “Врачи без границ” Елена Куринна.

Практически у всех фермеров во время оккупации возникли трудности со сном. Едва ли не каждый в очереди и сейчас признается: спит больше 4 часов в сутки. “Страхи таковы. Вот стреляют и прислушиваешься. Не спишь и прислушиваешься, когда будет стрелять, или бахкать, или еще что-то”, — говорит местная жительница.

"Они не знают, как дальше жить, они не знают, что будет завтра. Не могут спать и приходят к нам с вопросами о том, что я не могу спать, но это как симптом, а сама болезнь гораздо глубже", – объясняет психолог Александр Любченко.

Калиново было под оккупацией пол года, сюда многие бежали из Харькова, надеялись, что орки сюда не дойдут. Впрочем, в середине марта оккупанты вывесили на сельсовете свой флаг. Над людьми издевались. “Ушли в дом посмотрели. В холодильнике лежало пол буханки хлеба. Говорит: "Ну, а ты говоришь, что нет хлеба". — "Ну, берите, забирайте". Потом ушли, хотели покупаться. Он говорит: "У меня воды нет". Один зашел в ванную, а в комнате работал телевизор и там шли украинские новости, украинский канал, он из автомата расстрелял этот телевизор”, — рассказывает Анатолий.

Сейчас в селе только половина населения: полторы сотни, не больше ни одного магазина. Ближайшая аптека в 30 километрах. Медики приезжают сюда во второй раз, привозят и лекарства. У многих пациентов после начала терапии отмечают определенный прогресс, но до полного выздоровления, говорят врачи, еще далеко.

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