Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Они не знают, как жить дальше": на освобожденной Харьковщине местные не могут оправиться от страха и стресса

Дата публикации
Просмотры
1400
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Они не знают, как жить дальше": на освобожденной Харьковщине местные не могут оправиться от страха и стресса

Фото: Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Калиново было под оккупацией пол года, сюда многие бежали из Харькова, надеялись, что орки сюда не дойдут.

Пугаются малейшего шороха, бегут прятаться от громких звуков и страдают бессонницей — на Харьковщине в освобожденных селах люди до сих пор не могут оправиться от последствий оккупации, говорится в ТСН.

У них нет тепла, воды и лекарств, пенсионеры вынуждены искать таблетки по соседям, или же ездить в аптеки за десятки километров. Чтобы оказать медицинскую помощь, по освобожденным селам ездят медики международной организации «Врачи без границ».

Жители села Калиново ждут приема тераповета и психолога, к обоим нужно чуть ли не каждому. Наталья ужасы оккупации переживала вместе с внуком. “Война повлияла очень здорово. Он не ел и трясется вот. Бахает — и трясется. Вот и я так, как ребенок. Страшно как бухнет, так и приседаешь”, – рассказывает женщина.

Подергивается даже от шороха госпожи Евдокия. "Каждый день бахкает. Купянск и Боровский рядом и оно бахкает. Три внука. Когда дверь стукнет, она уже подпрыгивает. Маленькие внуки. В погребе тоже сидели”, – вспоминает женщина.

В освобожденных селах у людей схожие жалобы и симптомы, говорит врач. Из-за страха и тревожности — высокое давление, позвоночник и суставы болят, потому что люди за день таскают десятки ведер с водой. “Сердечная недостаточность, нарушение ментального состояния вследствие стресса. Нарушение подвижности. Больные остаются в домах, где нет света, нет отопления. Они вынуждены использовать дрова для отопления, а для пожилых людей это очень тяжелый труд”, — отмечает врач организации “Врачи без границ” Елена Куринна.

Практически у всех фермеров во время оккупации возникли трудности со сном. Едва ли не каждый в очереди и сейчас признается: спит больше 4 часов в сутки. “Страхи таковы. Вот стреляют и прислушиваешься. Не спишь и прислушиваешься, когда будет стрелять, или бахкать, или еще что-то”, — говорит местная жительница.

"Они не знают, как дальше жить, они не знают, что будет завтра. Не могут спать и приходят к нам с вопросами о том, что я не могу спать, но это как симптом, а сама болезнь гораздо глубже", – объясняет психолог Александр Любченко.

Калиново было под оккупацией пол года, сюда многие бежали из Харькова, надеялись, что орки сюда не дойдут. Впрочем, в середине марта оккупанты вывесили на сельсовете свой флаг. Над людьми издевались. “Ушли в дом посмотрели. В холодильнике лежало пол буханки хлеба. Говорит: "Ну, а ты говоришь, что нет хлеба". — "Ну, берите, забирайте". Потом ушли, хотели покупаться. Он говорит: "У меня воды нет". Один зашел в ванную, а в комнате работал телевизор и там шли украинские новости, украинский канал, он из автомата расстрелял этот телевизор”, — рассказывает Анатолий.

Сейчас в селе только половина населения: полторы сотни, не больше ни одного магазина. Ближайшая аптека в 30 километрах. Медики приезжают сюда во второй раз, привозят и лекарства. У многих пациентов после начала терапии отмечают определенный прогресс, но до полного выздоровления, говорят врачи, еще далеко.

Читайте также:

Круглосуточный штурм Бахмута и окрестностей добавляет работы военным медикам, работающим на грани.

Бег спасать родных: от обстрела Харьковщины россиянами погиб 40-летний мужчина

Как "хлопок" на аэродромах РФ повлияет на планирование врагом ракетных ударов по Украине: объяснение эксперта

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1400
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация