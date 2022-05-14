"Они невооруженным глазом видят, что их уничтожают": в Луганской области целый батальон оккупантов отказался идти в наступление

"Они невооруженным глазом видят, что их уничтожают": в Луганской области целый батальон оккупантов отказался идти в наступление

В Луганской области целый батальон российских военных отказался идти в наступление, потому что испугались украинских артиллеристов.

По словам главы области, в Луганской области идут тяжелые бои, но украинские защитники дают достойный отпор оккупантов.

Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии 24 канала.

"Целый батальон отказался идти в наступление. Они просто невооруженным глазом видят, что происходит, и сейчас наши ребята уже начинают артиллерией отрабатывать в ту сторону, где оккупанты пытались закрепиться", – сказал Гайдай.

Он добавил, что российские военные боятся Белогоровка еще больше, чем Чернобыевка, но они все равно идут туда и находят смерть.

"Если сравнить Белогоровку с Чернобаевкой, то она в некоторых направлениях отдыхает, потому что есть такое упорство и тупость. Потому как еще объяснить, чтобы так лезть и ставить понтонные мосты в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники. Там сожгли кучу орков и потопили какую-то их гондолу. Еще сбили вертолет. Это просто ужас, и они все равно пытаются что-то там сделать", – рассказал Гайдай.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации на основных направлениях Донбасса.

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