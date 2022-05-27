"Они нужны нам на вчера": в ОП прокомментировали ситуацию с передачей Украине американских РСЗО MLRS

"Они нужны нам на вчера": в ОП прокомментировали ситуацию с передачей Украине американских РСЗО MLRS

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина регулярно объясняет партнерам срочность передачи современных реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS.

Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность. Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить российское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS", — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что решение нужно принимать быстрее. "Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора. Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнями людей и разрушенными городами", — глава ОПУ.

Ермак также отметил, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением нашей земли и разблокировкой портов.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена все же планируют предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.

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