"Они осознают близость наших позиций": Гуменюк об эвакуации оккупантов из Олешек

Наталья Гуменюк объяснила, что происходит на левом берегу Днепра и чего опасаются российские военные.

В Олешках на Херсонщине стало меньше российских оккупантов и их техники. Захватчики вывезли из временно захваченных Олешек всех коллаборантов, представителей оккупационной "администрации", а также полицейских, перешедших на сторону врага. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне прекрасно понимают, что ВСУ освободят левый берег Днепра.

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

"Ну, во-первых, это (эвакуация из Олешек – ред.) означает их суть. То, что они трусы. То, что они чувствуют, что земля у них "горит" под ногами, несмотря на то, что погода такая достаточно сырая и "гореть" не так легко, но мы поможем. Они осознают близость наших позиций к этим городам, они осознают, что левый берег все равно будет освобожден и им нужно выискивать места потеплее. Они пытаются эвакуироваться глубже, поскольку это все же органы власти и они, таким образом, хотят подать пример местному населению. У них очень не складывается с местным населением, вдохновленным освобождением правого берега и осознающим, что левобережье тоже имеет такую перспективу. Оккупанты регулярно усиливают это самое полицейское давление на местное население, постоянно проводят рейды, выявляют проукраинские настроенных граждан", — пояснила руководитель объединенного координационного пресс-центра.

Гуменюк также рассказала, что Россия вывела в море достаточно мощную корабельную группировку – 20 единиц вражеского флота и среди них четыре ракетоносителя, из которых две – подводных.

Наталья Гуменюк призвала относиться серьезно к воздушной тревоге, но без паники.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины вернули Херсону под контроль Украины 11 ноября.

Полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула отметил, что кафиры оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области – из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

Военный эксперт Олег Катков считает, что оккупанты боятся встречи с Силами обороны на южном направлении, поэтому формируют тянущиеся на сотни километров многоэшелонные линии обороны с обороной ключевых узлов.

11 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что враг усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

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