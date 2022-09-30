"Они остались там навсегда": свидетели ракетного удара по автоколонне рассказали ужасающие подробности

25 погибших и 74 раненых – последствия рашистского обстрела гражданской колонны в Запорожье. Россияне ударили по людям, собравшимся в пункте пропуска для выезда на временно оккупированную территорию.

По количеству жертв и пострадавших попадания в колонну авто – самый массированный обстрел с начала вторжения, который произошел в Запорожье, говорится в ТСН.

В обстрелянном пункте пропуска собираются исключительно гражданские авто, здесь формируются колонны для выезда на оккупированные территории, у кого-то там родня, которому крайне нужны лекарства, продукты, обогреватели. Так что люди с подконтрольной территории пытаются доставить это родным в оккупацию. А еще здесь многие из тех, кто не может бросить, например, прикованных к постели родственников, поэтому ездят из оккупации в Запорожье, чтобы банально купить продукты. Движение транспорта обычно открывали с 7 часов утра, и почти одновременно по колоннам автомобилей – ударили российские ракеты.

"Кто сидел в машине, прилет… Вот оно вот это, вся взрывная волна, обломки металла, обломки щебня, все… они даже не вышли из машин. То есть они остались там, навсегда", — говорит свидетель взрыва.

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Предварительно известно: решисты ударили по колонне тремя ракетами С-300. Обстрел был прицелен – ракеты попали на расстоянии 100-150 метров друг от друга, четко в районе формирования гуманитарной колонны. После взрывов на месте работали около полусотни спасателей, очень много правоохранителей.

Тела убитых россиянами людей лежали в автомобилях и прямо на земле – это те, кто пытался спастись от взрывов. Рядом – их вещи, какие-то чемоданы на колесах, кравчучки, все это в крови и пыли. К этой минуте известно о 25 погибших, 74 раненых, и это потому, что колонна только формировалась, то есть жертв могло быть еще больше. "На момент выезда зарегистрировано было 248 автомобилей, планировалось сегодня на коридор. И в этот момент, в момент взрыва было около 100 человек на этой территории", — говорит спикер ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

"Это осколочно-фугасные ракеты, этот тип ракет более предназначен для осколочного поражения", – объясняет руководитель управления взрывотехнической службы ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Угрюмов.

Пострадавших госпитализировали, очень многое в крайне тяжелом состоянии. Тяжелее всего медикам было в первые минуты после взрывов. "На эту минуту, когда мы с вами общаемся, работает 15 операционных бригад, то есть 15 операционных столов. Характер травм — все минно-взрывные, тяжелые множественные, соединенные с поражением грудной и брюшной полости, проникающие, верхних и нижних конечностей и закрытой черепно-мозговой травмы", — рассказывает главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишко.

Известно, что один человек умер в карете скорой помощи, еще один – на операционном столе. На сегодня состояние других пациентов пытаются стабилизировать.

После трагедии выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. Сегодня и завтра в городе и области объявлен траур.

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