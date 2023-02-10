"Они по-другому не умеют": Жданов — о том, пока Россия будет устраивать ракетные обстрелы Украины

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне не считают денег, запуская по Украине ракеты. Их цель – уничтожить украинцев.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Нам было очень тяжело в октябре-ноябре, когда был блэкаут. Тогда им это удалось постоянными массированными обстрелами, а тогда было 80-100 ракет, а у нас была слабая система ПВО. Сегодня прилетело только 10 из 71 ракеты. Завтра это будет еще меньше.Когда объявляют воздушную тревогу, сразу применяют аварийные отключения света. Это повышает жизнеспособность наших энергетических объектов. На сегодняшний день не до сравнения вопрос финансовых затрат нашей энергосистемы и их ракет. Но даже в РФ останится одна ракета — они запустят ее в нашу сторону. Даже если у них останется единственный пилот — косой, кривой, они посадят его, чтобы он бомбил Украину. Россия просто хочет нас уничтожить. А потому эти обстрелы будут продолжаться", — сказал Жданов.

Ракетный обстрел Украины 10 февраля

10 февраля российские террористы в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами. Оккупанты запустили по нашему государству 71 ракету, из которых 61 удалось сбить.

Террористы повредили энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Поэтому энергетики были вынуждены применить аварийные отключения света.

Взрывы 10 февраля звучали в Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Запорожье, Львовской, Хмельницкой областях и других регионах.

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