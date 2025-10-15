"Они почти окружили": Кротевич назвал два основных направления наступления россиян

Экс-глава штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич «Тавр»

Российские войска выбрали два стратегических направления наступления на фронте в Украине — Добропольское и Лиманское.

Такое мнение экс-глава штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич «Тавр» высказал изданию «Украинская правда».

Кротевич отметил, что российская армия с имеющимся у нее огромным ресурсом, выбирает стратегические направления наступления на фронте. Сейчас враг выбрал два направления.

«Сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления — это Добропольское. И я считаю, что они решили по-серьезному наступать на Лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск», — сказал «Тавр».

Он добавил — ситуация выглядит так, что «огневым контролем они почти их окружили».

Экс-глава штаба «Азова» уточнил, что российские оккупанты не захватили территорию, но уже сделали непроездной трассу Изюм — Славянск.

«И они постепенно это все закрывают», — добавил Кротевич.

К слову, по данным DeepState, на востоке Украины потеряно несколько позиций: враг оккупировал Перебудову, Комар и Мирное и продвинулся возле Ивановки и Воскресенки. Аналитики объясняют потерю выступления на Комар логистическими проблемами и огневым давлением, из-за чего позиции были уничтожены артиллерией и дронами. В DeepState добавили, что эти территории большинство OSINT-карт уже несколько месяцев показывают как утраченные.