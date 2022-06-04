"Они пока не готовы, что мы будем достаточно серьезно наступать": эксперт об использование оружии из ленд-лиза

"Они пока не готовы, что мы будем достаточно серьезно наступать": эксперт об использование оружии из ленд-лиза

Как только все поняли, что оценки разведки "Киев упадет за 2-3 дня" не оправдались, в Украину начали доставлять еще более мощное оружие.

Однако действительно поворотным моментом месяц назад стал американский закон о лендлизе. Второй в истории мира и Соединенных Штатов, говорится в ТСН.

Американцы как никто разбираются в игре в символы. Принятый обеими палатами Конгресса закон о ленд-лизе Джо Байден подписывает именно 9 мая – в день Европы и день, который Россия каннибализировала под свой милитаристский нарратив.

"Этот закон даст нам еще один важный механизм поддержки Украины и украинского народа в борьбе за свою страну и демократию против жестокой войны Путина", — говорит Джо Байден.

Это сразу назвали историческим днем. Так же, как и речь Франклина Рузвельта 40 года, администрация которого и придумала ленд-лиз во времена Второй мировой. «Пусть диктаторы Европы и Азии не сомневаются в нашем единстве», – отмечал он.

Тогда — этого решения ждали британцы, оказывавшие самое яростное сопротивление Гитлеру, но оказавшиеся в блокаде. Но тогда Америке мешали целых три закона, запрещавших местным компаниям продавать или транспортировать оружие — неважно, агрессору или защитникам. "Они скорее умрут свободными людьми, чем будут жить рабами", — говорил Франклин Рузвельт.

Оружие, самолеты, танки, транспорт, горючее, оборудование, детали, металлы, продовольствие, даже спирт – без лишней бюрократии, просто решением президента. Поставки – немедленно, к оплате. Оплата — только за оборудование, которое переживет войну. И в долгосрочный кредит. «Это был один из решающих факторов победы», – уверяет военный историк Ростислав Пилявец.

Чем станет для Украины второй в истории США лендлиз – военный эксперт

За годы Второй мировой войны Соединенные Штаты оказали пособия на 50 миллиардов долларов — по нынешним ценам это 800 миллиардов. И около четверти этих поставок ушли в Советский Союз. Но из памяти граждан пропаганда и выборочный подход к историческим фактам – это быстро стерла.

А у украинцев появится теперь свои новые воспоминания. «Первое – это ракеты, второе – это боекомлпект, который будет предоставляться и для «Хаймарсов» и для гаубиц. Следующее – желательно было бы комплексы противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной разведки, средства радиоэлектронной борьбы. Это некоторые вещи, которые озвучены, а некоторые вещи не озвучиваются и остаются за кадром», — рассказывает об ожидаемых поставках по ленд-лизу военный эксперт Антон Михненко.

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И логистика для того, чтобы доставлять все это в Украину – уже разработана. Практически все военные транспортные корабли Соединенных Штатов в Атлантике работают на доставку техники и боеприпасов с востока страны в Европу. Так же, как и во времена Второй мировой, правда с оговоркой. «Мы не собираемся отправлять в Украину ракеты, которыми можно попасть на территорию России», — отмечает президент США.

Ядерный запас России вызывает на западе немало опасений. Поэтому пока максимальная дальность полета высокоточных «Хаймарсов», которые поступают в Украину – 80 километров. «Они пока еще не готовы к тому, что мы будем достаточно серьезно наступать», — говорит эксперт.

Поэтому пока нашим военным и дипломатам остается повторять еще одну историческую фразу, сказанную в сороковом году британским премьером Черчилем: «Дайте нам, чем и мы доведем дело до конца». А точнее к суверенным, международно признанным украинским границам.

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