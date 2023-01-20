Они пока не готовы предоставить Украине танки Leopard: Ллойд Остин прокомментировал решение Германии

Министр обороны США отметил, что на встрече в формате Рамштайн сосредоточились на том, чтобы у Украины была возможность и мощь для того, чтобы делать определенные успехи на поле боя прямо сейчас.

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам встречи в формате Рамштайн заявил, что Германия пока не готова предоставить Украине танки Leopard.

"Я думаю, что вы уже слышали, что сказал министр обороны Германии ранее о предоставлении танков Leopard 2. Да, мы сосредоточились на том, чтобы Украина имела возможность и мощь для того, чтобы делать определенные успехи на поле боя прямо сейчас. Мы понимаем, о каком промежутке времени мы говорим: с сегодняшнего дня и до весны, когда будет благоприятная пора для контрнаступления. Когда речь о танках, да, сегодня Польша предлагает Украине предоставить танки. Пока какие-то другие дополнительные объявления я не могу предоставить. Вы слышали, что сказал министр обороны Германии. Они пока не готовы предоставить Украине Leopard", - подытожил Остин.

Напомним, еще до встречи в Рамштайне американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – от Германии.

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