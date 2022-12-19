"Они понимают, что шансов выиграть у них ноль": Данилов о том, что происходит среди "российской элиты"

Алексей Данилов отметил, что большинство людей, которых можно отнести к элите, уехали из России после начала полномасштабной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в России не осталось элиты, остались лишь подданные Путина, привыкшие к обогащению через приближенность к российскому диктатору.

Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

"Не понимаю, где в словах "элита" и "Россия" можно найти какую-то общую вещь. Это не элита, а люди, которые благодаря приближению к Путину и к этому террористическому консорциуму, имели возможности набивать себе карманы. Если бы это была элита, 24 февраля они должны сказать, что так нельзя. Там есть часть элиты, которая покинула страну. Этих людей я еще могу относить к элите, потому что у них есть позиция. А люди, которые, знаете, сегодня говорят одно, завтра – другое, а послезавтра – третье, это не элита", – отметил он.

По его словам, в России действительно многие не удовлетворены тем, что оккупанты отошли из Херсона, а война происходит не так, как наобещали Путин и военное руководство РФ.

"Что касается недовольства процессами, происходящими на их болотах, могу сказать, что действительно – это происходит с апреля, когда в конце марта мы их выбросили с территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, части Харьковской области. Потом была мощная операция всего сектора обороны на Харьковщине – это идет целая цепь. Сейчас они понимают, что шансы выиграть в этой войне у них ноль. И не потому, что нам кто-то помогает, а потому, что это мировоззренческая война. Она напоминает войну, которая была в прошлом веке, когда против фашизма объединились все страны без исключения", – пояснил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Россия под руководством Путина сегодня – это сплошной современный фашизм.

"И если Гитлер в свое время хотел уничтожить евреев, и для него это была задача, то Путин не скрывает, что хочет уничтожить нашу нацию. Конечно, мы не дадим ему это сделать, будем делать все от нас зависящее, чтобы у них ничего не получилось", — резюмировал Данилов.

Напомним, Данилов оценил вероятность террора россиян по праздникам.

Раскол среди элит и распад России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в российской элите однозначно будет раскол. Россия обязательно пройдет через внутреннюю политическую трансформацию, она проигрывает войну.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что после войны с Украиной Россию ждет распад. РФ распадется на небольшие государства и заинтересованы в этом нынешние местные элиты. Российский оппозиционер считает, что первым процесс отделения от РФ может начаться в Татарстане, еще в 90-х годах поддерживавший независимость и выход из состава России.

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