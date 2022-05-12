"Они поняли, что им п****ц": Арестович заявил о полном военном поражении России в войне с Украиной

"Они поняли, что им п****ц": Арестович заявил о полном военном поражении России в войне с Украиной

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в России уже понимают, что они потерпели военное поражение в Украине.

Арестович убежден, что Россия не сможет "переплюнуть" Украину во вооружении, которое Киев получает от стран-партнеров.

Об этом он сказал во время разговора с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Они понимают, что "не вытянут" против ленд-лиза. А он даже не единственный источник тяжелого вооружения, которое поступает в Украину. Поэтому конец ясен, они поняли, что им п****ц. Чистое военное поражение", — говорит Арестович.

По его словам, теперь РФ может выйти на границы Луганской области, объявить это "большой победой", а затем встать в оборону и начать накапливать резервы.

Арестович убежден, что потенциал России против коллективных возможностей Запада – просто мизерный. Кроме того, уже в мае снова планируется встреча министров обороны 40 стран, поддерживающих Украину в борьбе против российских оккупантов.

"Возникает вопрос: а может, там будет больше министров, чем из 40 стран?" – отмечает Арестович.

По его словам, Германия уже пообещала Украине вооружение, из которого можно создать две батальонно-тактические группы. Современное оружие приедет в Украину уже через несколько недель, после чего ситуация на фронте может кардинально измениться.

"Вот все как приедет, России мало не покажется", — заявил Арестович и добавил, что такое развитие событий "заставит РФ загрустить".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба.

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