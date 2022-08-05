"Они пошли ва-банк", — Данилов объяснил, где Россия берет резервы на войну

Секретарь СНБО отметил, что в российской армии среди личного состава мало этнических россиян.

Россияне для войны с Украиной начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава – мало этнических россиян.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "РБК-Украина".

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну", — заявил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ ст. население, – на фронте не так много россиян, преимущественно это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами.

Напомним, в российских колониях массово вербуют уголовников на войну в Украине обещаниями свободы и денег. Узников рекрутирует так называемая частная военная компания "Вагнера", управляемая близким к Путину миллиардером, основателем российской фабрики интернет-троллей Евгением Пригожиным.

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