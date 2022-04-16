"Они пришли к нам специально": жена Усика уверена, что оккупантам "сдали" локацию их дома в Ворзеле

"Они пришли к нам специально": жена Усика уверена, что оккупантам "сдали" локацию их дома в Ворзеле

Екатерина пообщалась с волонтерами, посетившими поселок.

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика Екатерина уверена, что российские оккупанты, побывавшие в их доме в Ворзеле, знали, кому он принадлежит.

"Только что я связалась с людьми, побывавшими в Ворзеле, в моем доме. Они прислали мне новые фотографии, пообщались мы с ними. Спасибо огромное волонтерам, саперам, всем. Короче, в чем весь прикол? Кто-то, я думаю, сдал, что этот дом наш и русская армия, "большая", бл*дь, русская армия пришла к нам в дом специально.

Со всей улицы, узнав, что это дом Усика, они туда приперлись, они там насрали, целеустремленно они там чинили свою технику, пили бухло, я не знаю, что они там наворовали. Поэтому весь "русский мир", который поддерживает, участвующий в войне, следуй за кораблем!" – сказала Екатерина в стороне на своей странице в Instagram.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Александр выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение оставить Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Гирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. Вскоре о бое собираются объявить официально.

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