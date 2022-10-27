"Они просчитались": в Минобороны разоблачили основную цель атак россиян на объекты энергетики Украины

Российские оккупанты атакуют критические объекты Украины, чтобы запугать общество и власть, но врагу не удастся сломать украинцев.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 27 октября.

По ее словам, оккупанты в последнее время сосредоточились на разрушении транспортной инфраструктуры и объектов энергетики, чтобы лишить украинцев отопления и света.

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"Агрессор ударами продолжает усиливать психологическое давление на руководство и население нашего государства. Именно путем нанесения массированных ракетных ударов и повышения интенсивности применения иранских БПЛА-камикадзе. Впрочем, нас сломать невозможно и запугать украинцев тоже невозможно, это собственно основная ошибка врага, потому что это он просчитать не смог", — сказала она.

Отметим, что российские войска в ночь на 27 октября снова атаковали Украину, в том числе дронами-камикадзе. Оккупанты еще раз повредили объекты критической инфраструктуры, в связи с чем в ряде центральных областей ограничено электроснабжение.

Кроме того, граждан просят умеренно потреблять электроэнергию. В частности, включать энергоемкие приборы поочередно, а также максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00. Это позволит энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты.

Украина под обстрелами

Ночью 26 октября с 22.00 до 24.00 часов оккупантами было выпущено более двух десятков «Shahed-136». Из них 19 были уничтожены ПВО.

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ПВО работала в Киевской области. К сожалению, было зафиксировано несколько прилетов в одной из общин области.

Глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что утром 27 октября оккупанты РФ из артиллерии обстреляли пограничные громады Сумской области. Все подробности в ОВА обещают предоставить впоследствии.

О попытке атаковать Днепропетровщину сообщил глава тамошней ОВА Валентин Резниченко. По его данным, в ночь на 27 октября над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили российскую ракету Х-59.

Также в ночь на 27 октября армия РФ из "Смерчей" обстреляла окрестности Запорожья. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате вражеской атаки разрушен объект инфраструктуры. В результате возник пожар. Возгорание удалось вовремя ликвидировать спасателям.

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