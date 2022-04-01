"Они просели и растеряны": Арестович рассказал о состоянии армии РФ и происходящем среди ее руководителей

"Они просели и растеряны": Арестович рассказал о состоянии армии РФ и происходящем среди ее руководителей

Российские войска не разбили ни одно украинское соединение и в России сейчас ищут виновных.

Российские военные в Украине сейчас очень растеряны, ведь понимают, что, имея стратегическую задачу, они даже не выполнили ни одной оперативной. В такой ситуации, чтобы выйти победителем, президенту РФ Владимиру Путину нужно найти заговорщика и срезать ему голову.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным 1 апреля.

"Они очень просели и растеряны", — ответил советник главы ОП на вопрос о том, есть ли раскол в российской армии, который мог бы повлиять на единство этих желаний не воевать?

"Ибо, наверное, в отличие от Путина, имеют полноту информации и о потерях живой силы и техники, и о перспективах. И понимают, что не то, что выполнить задание, а российская армия не выполнила ни одной оперативной задачи. Имея стратегическую задачу – не выполнили ни одной оперативной. Не разбили ни одно соединение, ни одну украинскую бригаду мы не потеряли, не потеряла руководство, не перестала существовать", – рассказал Арестович.

Он отметил, что сейчас в России ищут виновных в военных поражениях.

"И здесь есть вопросы, я ставлю себя на место Фомина (заместитель министра обороны РФ Александр Фомин – ред.), который всю жизнь служил, генерал-полковник и откровенно верил в российское могущество по сравнению с Украиной. И все дело его жизни рухнуло. И сейчас ищут виновных. По некоторым данным, три командующих в России уже арестованы, а трое погибли здесь. И кто-то за все это должен будет ответить", – отметил советник главы президентского офиса.

Он также описал единственно возможный вариант для Путина в такой ситуации.

"А если победы не будет, то в России только одно объяснение – измена. И кого-то назначат изменником. То есть Путину, чтобы выйти победителем, если не в Украине, то во внутреннем заговоре, который был против России, и надо найти заговорщика, срезать ему голову, стать победителем, а потом мудро заключить мир, который спасет Европу. По сути, это единственный вариант сейчас для Путина. Даже если он будет иметь успех, все равно общий вариант только такой", – рассказал Арестович.

Напомним, 31 марта в Пентагоне сообщили, что Путин не был полностью информирован Минобороны РФ по каждому шагу во время вторжения в Украину.

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