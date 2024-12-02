"Они просто забрасывают нас "мясом": в ВСУ рассказали о жестоких боях за Торецк

Что происходит в Торецке сейчас.

Оккупанты в боях за Торецк в Донецкой области чаще всего используют пехотные штурмы, поскольку в городской застройке технике трудно проехать и проще штурмовать пехотой.

Об этом в эфире "Общественного" рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

В боях в Торецке российская армия еженедельно теряет примерно один механизированный батальон, а именно более 500 человек.

По словам Бобовниковой, враг и дальше продвигается, впрочем, это дается ему "большой кровью". Она сказала, что чаще всего враг использует пехотные штурмы, а не технику в городской застройке. К тому же техники у россиян немного, в отличие от живой силы.

"Они просто забрасывают нас "мясом", — рассказала Бобовникова.

Штурмы с помощью бронетехники российские войска совершают вблизи поселка Нелиповка. По словам пресс-секретаря ОТУ "Луганск", из-за погодных условий российские войска уменьшили использование авиабомб, однако удары авиацией продолжаются.

Тем временем украинский Генштаб доложил, что оккупанты продолжают активно наступать по всем направлениям.

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