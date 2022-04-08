"Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах": Зеленский предупредил финнов об угрозе

"Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах": Зеленский предупредил финнов об угрозе

Он напомнил Финляндии, что она уже видела в своей истории жестокость и бессмысленность вторжения из России и угроза сохраняется.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война России сейчас решает не только судьбу Украинского государства и народа, но и всех имеющих общую границу с РФ.

Об этом глава государства сказал в своей речи в Эдускунте – парламенте Финляндии 8 апреля.

"Вы все знаете, что наделали российские военные в нашем городе Буча. Но они делают такие Бучи ежедневно до сих пор – от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона. И я уверен, вы осознаете: если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое и с вашей страной. Я вам этого не желаю. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах. В городах любой страны, о которой руководство Российской Федерации решит, что это якобы – часть их империи, а не земля другого народа", – предостерег Зеленский.

Он подчеркнул, даже если российские солдаты не будут понимать, для чего им это нужно, они все равно будут воевать: "Ибо это ненависть и это презрение к другим людям, воспитывающимся сейчас в России, причем на государственном уровне".

"Вы уже видели в своей истории жестокость и бессмысленность вторжения из России. Будем честными: угроза сохраняется. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось. Война России против Украины сейчас решает не только судьбу нашего государства. Не только судьбу нашего народа. А всех, кто имеет общую границу с Россией", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский обратился к правительству Финляндии

Напомним, в той же речи Зеленский заявил, что Россия бросила на оккупацию Украины все боеспособные силы своей армии со всей территории до Дальнего Востока, но даже их не хватило для реализации путинского плана.

Читайте также: