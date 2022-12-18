"Они совершали глупые ошибки": как украинцы весной выследили оккупантов на севере страны — NYT

Российских солдат удалось выследить благодаря мобильным телефонам, которые они использовали для звонков домой.

Весной 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, украинские военные установили местонахождение российских оккупантов на севере страны благодаря мобильным телефонам, которыми они пользовались для того, чтобы звонить домой. Тогда украинцы зафиксировали подозрительную активность иностранных мобильных в лесах вблизи украинско-белорусской границы.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Солдаты армии Российской Федерации звонили по мобильным домой и появлялись в украинских сотовых сетях. Эту активность зафиксировали специалисты, которые следят за движением транспорта на предмет нарушения ПДД и поняли, что слышат оккупантов в режиме реального времени.

"Мы слушали, как российские военные паниковали и звонили своим друзьям и родственникам… Они использовали эти телефоны для решений о своих дальнейших действиях", — рассказал украинский специалист.

По его словам, они понимали, где именно находятся оккупанты и какие номера они используют.

Таким образом удалось определить расположение российских оккупантов, после чего координаты были переданы ВСУ для дальнейшего уничтожения врага.

"Мы не дали противнику двигаться дальше. В первые дни, когда они совершали глупые ошибки, мы использовали их глупые ошибки в своих интересах", — отметил специалист.

Полномасштабная война России против Украины

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Ее цель — "защита людей", которые в течение восьми лет якобы "терпят издевательства, геноцид со стороны киевского режима". Диктатор объявил о планах демилитаризировать и денацифицировать Украину, начав полномасштабное вторжение в Украину.

Накануне, 21 февраля, Путин официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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