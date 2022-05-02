"Они создали мир, где им комфортно. И в этом мире они нас убивают": Зеленский высказался о руководстве России

"Они создали мир, где им комфортно. И в этом мире они нас убивают": Зеленский высказался о руководстве России

По мнению Зеленского, война в Украине – это убийство другой точки зрения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководство России прекрасно понимает, что оно делает, создав мир, в котором нет иной точки зрения.

Об этом он сообщил в интервью австралийской программе "60 минут", опубликованной в телеграмм-канале Офиса президента.

"Я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко сказать – "они ни к чему, потому что сошли с ума". Они понимают, что они делают. Они сделали мир, где им комфортно. И в этом мире они нас убивают. И никого не принимают, кто имеет другую точку зрения. Это убийство другой точки зрения", — сказал он.

По словам президента, "сначала они сделали информационное поле в своем государстве, закрытое поле, когда есть только одно мнение, провластное, оно понятно, и в этой информационной комнате они уже давно. Они сделали это для общества, они туда его втянули и сами там находятся".

"Общество (...) нас ненавидит, потому что по телевизору сказали, что есть за что ненавидеть", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что мир не против людей России. Мир не принимает политику Путина. Мир не принимает диктатуру.

Напомним, президент США Джо Байден 28 апреля во время выступления пообещал поддерживать Украину. Американский Сенат уже одобрил программу ленд-лиз.

29 апреля немецкие депутаты большинством голосов приняли инициативу поддержать поставку Украине тяжелых вооружений, что, вероятно, и вызвало такую реакцию в России.

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