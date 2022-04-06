"Они сожгли много людей в Буче, Ирпене и Гостомеле": Зеленский назвал оккупантов нацистами

Президент Украины рассказал о трагедиях в Киевской области и дальнейших переговорах с оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью турецкому каналу Habertürk, что российские оккупанты являются настоящими нацистами, вспомнив зверства, которые они совершали в Буче.

"Они сожгли много людей в этом регионе. В Буче, Ирпене, Гостомеле. Они сожгли целые семьи. Вчера мы нашли новую семью: отца, мать, двух маленьких детей. Поэтому я говорю, что они – нацисты. Это правда. Они сжигают тела, потому что боятся. Я не знаю, было ли это решение их командования. Потому что они пытаются закрыть всю эту информацию от нас. Но это трудно сделать, когда ты говоришь о сотнях или тысячах людей", – отметил Зеленский.

На вопрос журналистки, возможно ли, после трагедий в Киевской области, окно для диалога с Путиным, президент Украины ответил, что оно необходимо.

"Мы должны. В любом случае должны находить пусть даже мелкие возможности для переговорного процесса. Без этого закончить войну сложно. Желания переговоров после того, что мы увидели, с Российской Федерацией, скажу вам откровенно, большого нет. Потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело, поэтому посредническую миссию будут выполнять те или иные лидеры. Турция – одна из них.Сегодня, например, мы говорим о том, чтобы вывезти из Мариуполя раненых людей. Пока рано говорить о результате этой операции — она открыта, и здесь именно посредническая миссия у Турции, потому что мы планируем это делать на кораблях Турецкой Республики, и поэтому такие вещи нужны: если бы мы хотели или не хотели переговоров, если мы боремся за людей, мы должны делать ежедневные шаги для того, чтобы максимально сохранить жизнь людей. Максимально. Поэтому сегодня мы говорим о такой операции, где Турция будет выполнять такую роль между Украиной и Россией", — ответил он.

Также Зеленский ответил на вопрос, что скажет Путину на встрече.

"Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я буду и должен быть, как президент, достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попытаться договориться. Вот и все", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал, как предотвратить агрессию России в будущем. Президент говорит, что следует создать серьезный юридический договор.

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