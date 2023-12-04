Они становятся более "изысканными" — ГУР о новой тактике российской пропаганды

Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины, отметил, что теперь россияне пытаются искать лидеров общественного мнения, ветеранов, проукраинских активистов и украиноязычных спикеров. Их руками оккупанты стремятся распространять свою пропаганду в Украине и мире.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Информационно-психологические операции (ИПСО) российских спецслужб проводились задолго даже до 2014 года, а системная работа ведется после попыток аннексии Крыма, вторжения на Донбасс и после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. И вот ориентировочно с 1 ноября этого года мы видим реализации ИПСО сразу по многим направлениям, также и акциям прямого действия, а это всегда соединенные между собой вещи против Украины", — рассказал Юсов.

Он привел пример с последних дней, когда 3 декабря проходила акция родственников украинских пленных, в том числе защитников Азовстали. Украинские граждане, чьи родные находятся в российском плену, напомнили всему миру о необходимости возвращения пленных.

Это обычная акция для демократического общества. Но пророссийские каналы перекрутили эту информацию, мол, "в Киеве прошла массовая акция за демобилизацию". Хотя уже на следующий день родственники пленных опровергли эту нескрываемую ложь россиян.

"В последнее время активизировался поиск лидеров общественного мнения, которых пробуют для размещения тех или иных нарративов, то есть как экспертов, блогеров, авторов комментариев в сетях. На этот раз враг пытается быть более изысканным и умным, понимая, что пророссийские публичные элементы себя уже наглухо сожгли и ни у кого не будут вызывать доверия, поэтому пробуют искать бывших военных, в частности ветеранов, которые были участниками АТО или полномасштабной войны. А также ищут проукраинских украиноязычных элементов, активистов и спикеров. И далеко не всегда это делается напрямую, условно говоря, через ФСБ, а делается через третьи-четвертые руки. Посредники даже могут не знать, чей заказ они выполняют. Тем не менее, такие попытки фиксируются, противодействие этим попыткам так же осуществляется", - резюмировал Юсов.

Напомним, в Минобороны сообщили, что неизвестные создали в сети фейковый аккаунт и начали сбор информации об украинцах от имени министра обороны Рустема Умерова. На самом же деле у министра нет аккаунта в телеграмме.

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