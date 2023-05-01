"Они так и не проснулись": в Умани российская ракета убила всю семью

В Умани Черкасской области российская ракета в ночь на 28 апреля убила всю семью.

Об этом пишет "Суспильне".

Знакомая погибших Наталья Торчинская рассказала, что она близко не общалась с семьей, однако знала погибшего мужчину, которого звали Роман. Он был участником АТО и был ранен, а потому с начала войны помогал украинским защитникам. Он был жизнерадостным и добрым человеком.

"В том доме жила его мама на втором этаже. Рома с семьей приехали к ней накануне трагедии, заночевали и должны были ехать в деревню, чтобы сажать картошку. Однако они так и не проснулись. У него остался старший брат, отец Романа погиб давно ", – говорит Наталья.

Ракетный удар по жилому дому в Умани.

Российские террористы в ночь на 28 апреля запустили ракету по жилому дому в Умани. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир

Из-за террористического акта страны-агрессорки погибли 23 человека, среди которых есть много детей. В воскресенье, 30 апреля, в городе похоронили несовершеннолетних сестру и брата, которых убила российская ракета.

Также оказалось, что оккупанты в собственной квартире убили сразу три поколения одной семьи - женщину, ее дочерей и внуков.

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