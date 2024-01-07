"Они там перегруппировываются": генерал о возможности наступления РФ на Харьков

По его мнению, оккупантам сейчас важнее Купянск, прежде всего, как логистический хаб.

Российские оккупанты сосредоточили в Белгороде около 12 тыс. войск. Таким количеством они вряд ли станут наступать на Харьков.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает FREEДОМ.

"Сейчас поднимается вопрос о группировке войск противника, которая дислоцируется в Белгороде и угрожает нашим войскам, в частности системе обороны Харьковской области. Однако, по моему мнению, не надо так однозначно говорить, что все это нацелено на Харьков. По количеству войск и сил, которые есть у противника там, это 12 тыс., плюс-минус. Такой группировкой выполнять задачи по Харькову вряд ли удастся. Можно делать все что угодно, но добиваться серьезных результатов – вряд ли", – рассуждает Романенко.

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По его словам, на Купянском направлении сейчас идет перегруппировка вражеских войск. Россияне стремятся захватить Купянск, ведь это важный логистический хаб.

"Активизация на Купянском направлении безусловно есть. Они там перегруппировываются. Но это, прежде всего, пока касается борьбы за Купянск как хаб, который, конечно, россияне хотели бы захватить. Но много таких захватнических планов врага благодаря действиям украинских Сил обороны уже не раз был разрушен. И на текущий момент вопрос по Харькову не стоит", – резюмировал эксперт.

Напомним, британское издание The Telegraph написало, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя информацию о том, что РФ готовит повторное наступление на Харьков, говорит, что сейчас концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне готовятся к повторному наступлению на Харьков?! Все, что известно

Ранее военный корреспондент Фред Каплан объяснил, о чем говорят удары по российскому Белгороду.

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