"Они тупо нас бросили": руководство оккупантов не хочет забирать и обменивать раненых — СБУ (аудио)

Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него – проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы.
Руководство российских оккупантов даже не хочет забирать раненых с поля боя – их жизни никому не нужны.
А потери настолько велики, что командиры боятся подавать реальные данные наверх.
Об этом в показаниях СБУ рассказывают российские пленные.
Например, этого контрактника, попавшего в плен при отступлении захватчиков из-под Киева, командир просто оставил на поле боя вместе с раненым.
Вояк жалуется: "Сказали, что заберут, но так и не забрали. Пацанов столько оставили: раненых, мертвых...".
Просит мать, чтобы шла к командованию и добивалась его обмена. Но женщиа жалуется, что замполит знает, что ее сын вместе с 3-4 другими контрактниками в плену, но информацию об этом наверх" не подает.
"В министерстве обороны в списках тебя нет", – жалуется женщина. И это массовая ситуация, потому что, разыскивая сына, уже общалась со многими матерями.
Напомним, саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную бомбу, которая не сработала при сбросе на черниговский мост.
Читайте также: