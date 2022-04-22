"Они тупо нас бросили": руководство оккупантов не хочет забирать и обменивать раненых — СБУ (аудио)

"Они тупо нас бросили": руководство оккупантов не хочет забирать и обменивать раненых — СБУ (аудио)

Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него – проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы.

Руководство российских оккупантов даже не хочет забирать раненых с поля боя – их жизни никому не нужны.

А потери настолько велики, что командиры боятся подавать реальные данные наверх.

Об этом в показаниях СБУ рассказывают российские пленные.

Например, этого контрактника, попавшего в плен при отступлении захватчиков из-под Киева, командир просто оставил на поле боя вместе с раненым.

Вояк жалуется: "Сказали, что заберут, но так и не забрали. Пацанов столько оставили: раненых, мертвых...".

Просит мать, чтобы шла к командованию и добивалась его обмена. Но женщиа жалуется, что замполит знает, что ее сын вместе с 3-4 другими контрактниками в плену, но информацию об этом наверх" не подает.

"В министерстве обороны в списках тебя нет", – жалуется женщина. И это массовая ситуация, потому что, разыскивая сына, уже общалась со многими матерями.

Напомним, саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную бомбу, которая не сработала при сбросе на черниговский мост.

В результате шестого обмена пленными домой вернулись 10 военных и 9 гражданских украинцев

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