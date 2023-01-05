"Они тупые!": Резников резко высказался об оккупантах и назвал свои несостоявшиеся прогнозы

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что Украина не ожидала жестоких бомбардировок мирных городов и ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Ни одна страна мира не была к этому готова: ни что бы их так атаковали, ни что бы нас так атаковали. Я одно время сделал ошибку: я понимал, что они будут атаковать, но был убежден, что Кремль не позволит себе так бомбить Украину. Особенно те области, которые граничат с РФ — Харьковщина, Донетчина, где есть много именно русскоязычного населения. Мне в голову не приходило, что они с такой яростью будут бомбить Харьков, Мариуполь, Волноваху и Краматорск. Я не верил, что они будут так стрелять по Киеву. Россияне постоянно рассказывают о Киево-Печерской лавре и своих мечтах. Я был убежден, что этого не будет. Но я ошибся, и не боюсь это признать", — сказал министр обороны.

Алексей Резников добавил, что Путин действительно надеялся, что большая часть украинцев будет встречать оккупационную армию с цветами.

"В соответствии с докладом разведки, Путин действительно верил, что его здесь часть украинцев будут встречать с цветами, другие будут нейтральными, и лишь маленький процент будет сопротивляться. Если ты думаешь о цветах, зачем ты бомбишь так? Россияне изменили тактику, потому что они не могут победить ВСУ. Теперь их мечта, чтобы мы с вами были в темноте, холоде и сдались. Они — тупые, как говорит мой коллега Шмыгаль. Я видел видео, как люди при свечах готовили еду на Рождество. Но мы выживем, главное, чтобы без них", – сказал министр обороны.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Диктатор в тот же день обратился к ВСУ и заявил, что украинские защитники "обещали защищать народ Украины, а не киевскую хунту", и призвал Силы обороны "сложить оружие и идти домой".

С февраля оккупанты бомбят Украину ракетами, убивая украинцев. С 10 октября россияне начали наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.

Читайте также: