"Они ударили сознательно по детям": Зеленский об обстреле больницы в Херсоне

Последствия удара по больнице в Херсоне / © Владимир Зеленский

Российская армия утром 29 октября нанесла удар по детской больнице в Херсоне, ранив детей и медиков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе", - подчеркнул президент.

По его словам, здание больницы испытало значительные разрушения. Среди пострадавших — находившиеся на лечении дети и медицинские работники. Самому младшему раненому ребенку восемь лет.

Также ранены мама и двое ее сыновей. В момент удара в больнице находились около сотни человек.

"Россия даже не стесняется того, что рассматривает такие объекты как мишени", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия остается крупнейшей террористической организацией в мире, которая сознательно разрушает попытки завершить войну по дипломатическому пути и создает новые очаги дестабилизации в Европе.

"Россию не убеждает ничто, кроме давления и силы. Правильный шаг Америки - веские санкции против российских нефтяных компаний. Именно такие действия должны продолжаться, чтобы лишить Москву возможности затягивать войну", - отметил Зеленский.

В завершение глава государства поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине в борьбе с российским террором:

"С террористами нужно обращаться только так, как они заслуживают - силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине!"

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 октября россияне атаковали Херсон дронами и "Градами". Из-за массированной атаки погибли два человека, 28 человек получили травмы, среди них 3 детей.