Буданов рассказал, как гибель Пригожина повлияла на "вагнеровцев" в Украине

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов рассказал, что ГУР известно о смерти Евгения Пригожина и как это повлияет на роль Вагнера в войне в Украине.

В ГУР до сих пор нет никаких доказательств смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Однако ослабление в ЧВК, последовавшее после информации о его гибели, играет Украине на руку.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде".

"О гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб", — сказал Буданов.

В то же время он добавил, что информация о смерти Пригожина спровоцировала "определенное ослабление" внутри ЧВК. По словам руководителя ГУР, для Украины это положительные перемены.

"Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК", — признался Буданов.

По его словам, смерть Пригожина в контексте войны в Украине дает огромный шанс и надежду на то, что ЧВК "Вагнер" как единый организм не будет здесь воевать.

"Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать", — добавил руководитель украинской разведки.

Судьба "Вагнера" после смерти Пригожина

Экс-наемники ЧВК "Вагнер" подписывают контракты с Минобороны РФ и возвращаются на фронт в Украину, говорят в ГУР. Те, кто снова едет на фронт в Украину в рядах Минобороны РФ, опасны тем, что уже здесь воевали. Соответственно, знают местность и имеют опыт.

Военный обозреватель и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман убежден, что сын Евгения Пригожина, вероятно, будет пытаться договориться с кем-то, чтобы сохранить ЧВК Вагнер и не распылять бойцов по разным российским подразделениям. Однако военно-политическое руководство РФ будет сопротивляться этому, потому что они продолжают опасаться "вагнеровцев", ведь не знают, где именно и как они будут действовать.

Читайте также: