"Они умирают, нет лекарств": жена азовца рассказала о ситуации с защитниками Мариуполя

"Они умирают, нет лекарств": жена азовца рассказала о ситуации с защитниками Мариуполя

Украинским защитникам Мариуполя очень сложно. В первую очередь потому, что у них нет возможностей оказывать медицинскую помощь раненым бойцам.

Кроме того, у родных украинских военных из Мариуполя нет с ними связи и всю информацию они узнают из новостей.

Об этом рассказала супруга одного из бойцов полка "Азов" Ярослава Иванцова, сообщает "Радио Свобода".

"Там более 500 раненых ребят, нуждающихся в срочной помощи. Они умирают от того, что не предоставляется эта помощь, потому что нет лекарств, нет перевязочных материалов, нет обезболивающих", – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что родные защитников Мариуполя требуют от украинской власти и мирового сообщества помочь спасти бойцов по процедуре extraction.

Иванцова также сообщила, что если связь с азовцами появляется, то только для коммуникации с властью или важными источниками.

"То есть, если и есть такая связь, то ее сделали для того, чтобы командный состав мог общаться с властью и другими источниками, чтобы сообщать нам какие-то новости. Именно с моим мужем, с мужем дочери связи пока нет", – рассказала жена военного.

Напомним, 6 мая с завода "Азовсталь" удалось эвакуировать 50 гражданских.

Отметим, что в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией и причиной тому станет убийство пленных мирных жителей и военных, в частности в Мариуполе.

Дневники войны: история 29-летней жительницы Мариуполя Веры Каменецкой

Читайте также: