Журналист сказал, что помогло врагу продвигаться на Харьковщине

В Харьковской области ситуация остается сложной, но более понятной. Усиливаются войска ВСУ и на границе. В то же время в районе Волчанска ведутся бои.

Об этом сказал украинский журналист Юрий Бутусов.

Сейчас активно усиливаются наши войска и на границе. Ситуация становится более понятной. ", – сказал он.

Бутусов также высказался по поводу причин продвижения врага на Харьковщине.

"Хочу сказать, что обычно возникает большое количество вопросов. Я понимаю, что Волчанск в 5 километрах от границы с Россией. Понятно, что готовить его к обороне трудно, потому что противник все просматривает. Может наносить удары. Но, друзья, в городе и вокруг у него нет никаких признаков оборонительных сооружений", — заявил он.

По словам журналиста, противник на всех стримах продвигается без всяких препятствий.

"Есть минные поля противотанковые, их небольшое количество и они существуют. Противник этого боится и ограниченно применяет бронетехнику. Но, к сожалению, в том районе не видно минных заграждений, которые могли бы создавать препятствия для пехоты. И противник использует это. Они проводят разведку". боем, теряющим какое-то количество штурмовых групп, проверяют крепость нашей обороны. Но здесь они увидели, что можно идти дальше.

Напомним, согласно данным Генштаба, в Харьковской области вечером 13 мая количество боевых столкновений увеличилось до 13-ти.

Между тем, по данным экспертов Deepstate, россияне хотят закрепиться в Глубоком Харьковской области.

Ранее Генштаб сообщил, что на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы ВСУ. Там продолжаются два боевых столкновения.

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