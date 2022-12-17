"Они уже использовали подобную тактику": Гуменюк прокомментировала отвод оккупантов из Каховки

В ОК "Юг" рассказали о перемещении оккупантов из Каховки на Херсонщине.
Отвод части русских войск из Каховки и Новой Каховки в Херсонской области может быть ловушкой. Вооруженные силы Украины внимательно следят за этой ситуацией.
Об этом 17 декабря в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она напомнила, что оккупанты использовали подобную тактику и при освобождении украинскими военными правого берега Днепра.
"Во время контрнаступления на правобережье они также использовали подобную тактику и долгое время пытались всеми силами намекать, что покидают позиции, якобы приглашая продвижение наших войск. Но все же вспомним об особенностях гибридной войны. И такие показательные ходы, как правило, могут содержать определенные ловушки. Поэтому мы тщательно проверяем эту информацию, но понимаем, что направление их (войск РФ – ред.) движения было провозглашено еще на острове Змеиный", – пояснила Гуменюк.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские военные распространяют информацию, что оккупанты уже к концу этого года планируют покинуть Каховку в Херсонской области. В Генштабе отмечают, что россияне осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.
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