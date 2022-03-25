"Они уже не украинцы, а россияне": Синельников прокомментировал молчание звезд и рассказал, как ему звонила Тодоренко

"Они уже не украинцы, а россияне": Синельников прокомментировал молчание звезд и рассказал, как ему звонила Тодоренко

Создатель шоу "Орел и Решка" рассказал, над каким новым проектом об Украине работает.

Каждый день с 10:00 до 13:00 в прямом эфире YouTube и в эфире телеканала ТЕТ выходит проект "Сніданок. Онлайн".

В постоянной рубрике "Дневники войны" рассказывают истории украинцев в условиях войны, которые по воле обстоятельств оказались в самых горячих военных точках нашей страны. Сегодня героем рубрики стал Евгений Синельников – режиссер и ведущий тревел-шоу "Орел и Решка". На вторую неделю в полной изоляции от мира в дом Евгения пришли 20 российских оккупантов. И один из захватчиков даже узнал ведущего и попросил автограф. Через недели страха семья Евгения решилась воспользоваться зеленым коридором и покинуть эпицентр военных событий. В настоящее время телеведущий в безопасности, однако, не остается в стороне и хочет создать новый проект об украинцах.

"Сейчас мы в безопасности, занимаемся поиском жилья, пытаемся как-то наладить быт. Также делаем новые проекты, сейчас планируем запускать проект о переселенцах, об украинцах, вынужденно покинувших наше государство. Рассказывать, как им живется в разных странах, какие правила, как их принимают, как помогают. И вообще рассказать миру об украинцах", — рассказал Евгений.

По словам ведущего, с первого дня войны в их районе было неспокойно, все время были слышны взрывы, летали вертолеты и самолеты. Поэтому в семье было расписание дежурств, они постоянно следили за ситуацией, пока другие пытались хотя бы немного отдохнуть. В один из дней в дом Синельникова лично пришли оккупанты.

Дневники войны: как Евгению Синельникову удалось уехать с горячей точки

Ведущий признается: было очень сложно эмоционально, а особенно объяснить детям, почему оккупанты разрушают их дома.

Что касается умолчавания о ситуации от бывших коллег из проекта "Орел и Решка", например, Регины Тодоренко, Евгений отметил, что она лично ему звонила и записывала несколько голосовых. Она плакала и понимает все, что происходит, но в публичном пространстве – молчит. Синельников прокомментировал это так: "Они уже не украинцы, а россияне. И у них будет российское будущее".

Евгений рассказал, что ему уже неделю снится великая украинская Победа. И он уверен, что это обязательно произойдет в ближайшее время. И пообещал, что после победы сыграет пышную свадьбу со своей женой.

Уже в это воскресенье, 27 марта, в 18:30 по киевскому времени состоится концерт в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar. Проект будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие "Единые новости" в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов. Ведущими концерта станут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Каждый день зрителей "Сніданку. Онлайн" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 10:00 до 13:00 на YouTube-канале "Сніданку з 1+1" и в эфире телеканала ТЕТ.

С 28 марта "Сніданок.Онлайн" меняет время и каналы трансляции. С понедельника приложение будет выходить с 09:00 до 12:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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