"Они уже проиграли войну, Украина выстояла": литовский военный предупредил о новой агрессии России через 5-10 лет

"Они уже проиграли войну, Украина выстояла": литовский военный предупредил о новой агрессии России через 5-10 лет

Командующий Вооруженными силами Литвы предполагает новую агрессию России через 5-10 лет.

В оборонном ведомстве Литвы предполагают очередную военную агрессию России в будущем, поскольку считают, что стратегическое поражение в войне против Украины только подпитает реваншистские настроения Кремля.

Об этом он командующий Вооруженными Силами Литвы Вальдемарас Рупшис сказал в интервью LRT.

"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. К тому же угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать в первую очередь на сдерживание. Россию надо удержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину”, – сказал Вальдемарас Рупшис.

По его словам, способность России угрожать будет зависеть от многих факторов, в том числе влияния санкций, но теоретически за 5-10 лет она может восстановить мощь после немалых потерь, которые уже понесла в Украине.

"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла — они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место — это очень почетно, однако в войне почетно только первое место", — отметил командующий.

Рупшис добавил, что полномасштабное открытое нападение России на Украину фундаментально изменило ситуацию в Европе, и НАТО просчитывает возможные сценарии на ближайшее будущее и более дальнюю перспективу, в том числе — что и как будет происходить, если Россия решится на агрессию против страны-члена.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.