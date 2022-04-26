"Они уже проиграли войну, Украина выстояла": литовский военный предупредил о новой агрессии России через 5-10 лет

Командующий Вооруженными силами Литвы предполагает новую агрессию России через 5-10 лет.
В оборонном ведомстве Литвы предполагают очередную военную агрессию России в будущем, поскольку считают, что стратегическое поражение в войне против Украины только подпитает реваншистские настроения Кремля.
Об этом он командующий Вооруженными Силами Литвы Вальдемарас Рупшис сказал в интервью LRT.
"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. К тому же угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать в первую очередь на сдерживание. Россию надо удержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину”, – сказал Вальдемарас Рупшис.
По его словам, способность России угрожать будет зависеть от многих факторов, в том числе влияния санкций, но теоретически за 5-10 лет она может восстановить мощь после немалых потерь, которые уже понесла в Украине.
"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла — они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место — это очень почетно, однако в войне почетно только первое место", — отметил командующий.
Рупшис добавил, что полномасштабное открытое нападение России на Украину фундаментально изменило ситуацию в Европе, и НАТО просчитывает возможные сценарии на ближайшее будущее и более дальнюю перспективу, в том числе — что и как будет происходить, если Россия решится на агрессию против страны-члена.
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