"Они уже психуют": политолог оценил возможности РФ вести длительную войну против Украины

Эксперт говорит, что у РФ уже "снарядный голод".

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, загнал свою террористическую страну, РФ, в затяжной кризис, вызванный вооруженной агрессией в Украине. В РФ ухудшаются дела с экономикой и никаких иностранных инвестиций не ожидается.

Об этом рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в интервью 24 каналу.

Он обратил внимание на тот факт, что даже соратник Путина Олег Дерипаска признал, что у РФ могут закончиться деньги в следующем году. По его словам, ситуация с российской экономикой действительно катастрофическая, если уж соратники диктатора Кремля говорят об этом.

Политолог считает, что Россию могли бы спасти иностранные инвесторы, но в ближайшее время этого точно не произойдет, потому что сейчас наоборот, все пытаются вывести деньги из страны-агрессора. Так, например, даже российские "друзья" Индия и Китай хотя и покупают дешевые российскую нефть и газ, но деньги вкладывать в Россию не будут.

"В нынешней ситуации в России иностранные инвесторы могут прийти только в одном случае – на Abrams и на других танках и бронетранспортерах. Никто в здравом уме не будет сейчас вкладывать средства в Россию, все наоборот выводят их", – сказал эксперт.

Эйдман убежден, что Путин и его свита не способны перестроить российскую экономику под нужды войны. По его мнению, для того чтобы вести войну такого масштаба, экономика страны-агрессора должна быть тотально милитаризованной. В качестве примера он назвал период Второй мировой войны, когда почти все были вовлечены в производство оружия и снарядов для войны.

"Мы уже видим, что им не хватает снарядов, они там уже кричат, психуют всякие Пригожины и делят друг с другом последнюю болванку. Может, и не последнюю, но все равно им не хватает, а дальше этот снарядный голод будет только усиливаться", – высказался Эйдман.

Подытоживая, политолог добавил, что в России будет и дальше фиксироваться проблема нехватки снарядов, поскольку оккупанты с этим остаются сами. В то время как Украине помогает целая коалиция стран.

Напомним, последние данные с фронта в Украине свидетельствуют об увеличении ближних сражений. Согласно данным британских разведчиков, в конце февраля 2023 г. российские мобилизованные резервисты получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. Из вооружений у них было только "огнестрельное оружие" и лопаты".

Как сообщалось, ЕС принял 10-й пакет санкций против России. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо.

Кроме того, Евросоюз ввел отдельные санкции против ППК "Вагнер".

Впрочем, как оказалось, Россия обходила санкции с первых дней войны в Украине. РФ обходила санкции из-за официальных дистрибьюторов или из-за третьих стран, таких как Гонконг и Турция.

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