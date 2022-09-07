"Они в агонии": военный эксперт сравнил потери России за 6 месяцев с американскими во Вьетнаме

За 6 месяцев полномасштабного вторжения потери оккупантов превышают 50 тысяч.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник 24 канала.

"ВСУ уже преодолело более 50 тысяч захватчиков – это беспрецедентное историческое явление в соотношении времени и количества", отметил эксперт.

Он также сделал сравнительную характеристику потерь в мировых войнах XX века.

Так, в войне в Афганистане 1979-1989 годов СССР потерял 14,5 тыс. военнослужащих, при том что тогда имел 250 млн населения.

А США за 11 лет войны во Вьетнаме с 1964–1975 потеряли 58 220 тысяч личного состава. Вьетнамская война считается самой длинной из всех войн в истории США. По количеству погибших американцев она находится на четвёртом месте после Гражданской, Второй и Первой мировой войн.

Австралия на протяжении 6 лет второй мировой войны похоронила 23 тыс. солдат.

"За полгода 50 тыс. (при совокупном потенциале армии в 1 миллион), вместе со стратегическими ядерными носителями всех типов, – это очень серьезный показатель. И он будет нарастать. Не сомневаюсь: московская армия стала на путь своей деградации, как и их военно-промышленный комплекс, – подчеркнул Черник.

По его словам, рано или поздно Россия упадет, однако не вряд ли это будет быстро.

"Раненый зверь гораздо опаснее, чем здоровый. Они в агонии, и мы не имеем права расслабиться, чтобы попасть в смертельную ловушку", – сказал военный эксперт.

Однако Черник также отметил, что ошибочно полагать, что война закончится вот-вот, а противник уже использовал все ресурсы.

Напомним, кафиры заселяют своих учителей в "отжатые" у украинцев дома.

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