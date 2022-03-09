"Они в отчаянии": Данилов рассказал, что оккупанты сменили тактику и ряд генералов

По его словам, у оккупантов сняты порядка восьми генералов со своих должностей, потому что те не выполнили своих задач.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины есть четкое понимание планов врага.

Об этом он сказал в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

«У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они несколько изменились с начала войны, которую они хотели сделать за 2-3 дня и пройти маршем по Крещатику. Этого никогда не будет. Более того, у них сейчас другая тактика. У них сменилось руководство, было снято порядка восьми генералов со своих должностей, потому что те не выполнили своих задач. Назначены новые. Мы ясно понимаем, что сейчас происходит в России. Более того, могу сказать, что они в отчаянии», – сказал Данилов.

Также Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украина победит в войне с Российской Федерацией – это прогнозы разведсообщества США.

ТСН.ua