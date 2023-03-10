"Они в отчаянии": Гуменюк рассказала о смене тактики ракетных обстрелов Украины

Российские агрессоры во время атак пытаются применять разные типы ракет, более растянутые волны и разведывательные дроны.

Россия во время последней массированной ракетной атаки применила более растянутые во времени волны запуска ракет, иранские дроны Shahed, а также разведывательные аппараты.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что силы обороны Украины внимательно следят за изменениями тактики врага при обстреле и могут констатировать, что россияне увеличили время между запуском новых волн ракет.

Гуменюк сообщила, что сначала россияне запустили волну ракет вместе с дронами Shahed, затем еще один вид ракет, за ними следовали разведывательные беспилотники, которые сразу были уничтожены ВСУ, затем российские агрессоры запустили еще одну волну ракет, но уже другого типа.

"Это говорит о том, что они (россияне) действительно в отчаянии, выискивают способ порадовать своего диктатора, свое военно-политическое руководство, поскольку, не имея успехов на поле столкновения и непосредственно на линии фронта, они прибегают к подобным акциям", — заявила Гуменюк.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк заявляла, что уровень угрозы повторной ракетной атаки по состоянию на 10 марта остается высоким. Примечательно, что российские ракетоносители зашли в пункты базирования по новым "Калибрам".

Отметим, что в ночь на 9 марта ВС РФ атаковали территорию Украины. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.

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