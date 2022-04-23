"Они восемь лет учились воевать": российские оккупанты в телефонных разговорах говорят, что боятся ВСУ

"Они восемь лет учились воевать": российские оккупанты в телефонных разговорах говорят, что боятся ВСУ

Российские оккупанты в шоке от того, какое сопротивление им оказали украинские военные. Они жалуются на своих командиров и коллег.

Об этом они рассказывают в телефонных разговорах сослуживцам.

Еще один разговор оккупантов перехватили СБУ.

Как следует из перехваченного разговора, российские оккупанты чувствуют себя в опасности даже в тех городах, которые они смогли временно оккупировать.

“Устали мы здесь. У нас снайпер сидит, ну его нафиг, пи***ас е*****ый. Сегодня снял четыре человека”, — рассказывает российский захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.

Он также добавил, что его командир постоянно отправляет их вперед, потому что сам боится оставаться в тылу. В то же время его коллега откровенно говорит, что украинская армия – сильнее.

“Они восемь лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь”, — заключил оккупант.

Напомним, что россияне незаконно устраивают в свои семьи принудительно вывезенных из Украины детей.

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