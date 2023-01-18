"Они все мертвые, мне очень больно": в Днепре в многоэтажке погибла почти вся семья (фото)

Выжила только одна женщина, ее супруг, ребенок и другие родственники погибли.

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке 14 января погибла почти вся семья Фигурных. Из семи находившихся в квартире родственников спасти удалось только одну женщину — она в реанимации.

Об этом сообщила сестра погибшей 15-летней Анны Фигурной и друзья семьи в Сети.

"Сегодня я узнала то, чего боялась узнать больше всего. Теперь сообщаю официально. Да, они все опознаны, кроме дяди Анны, Андрея. Они все мертвы, мне больно, мне очень больно. Я не вижу смысла жизни без них. Я просто выплакала все, что могла, во мне ничего не осталось", — написала девушка.

В день трагедии родственники собрались год спустя разлуки в связи с полномасштабной войной. Дети приехали к родителям из Одессы на выходные. Тела погибших спасатели извлекли из-под завалов на третий день поисков.

Скриншот из Instagram kwxqf

Вся семья находилась в одной квартире/Фото: kwxqf

Марина Фигурная и Андрей Осинский/Фото: Арина Медведева

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