"Они все окажутся здесь": разведка коммуницирует с пленными бойцами "Азова"

"Они все окажутся здесь": разведка коммуницирует с пленными бойцами "Азова"

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что у государства есть информация об условиях содержания и возможности освобождения из плена бойцов полка "Азов" благодаря тому, что с ними коммуницируют военные разведчики.

Министр заверил, что все пленные азовцы "окажутся здесь, в Киеве".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Сети 3 июня.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения ", – цитирует пресс-служба Монастырского.

"Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", – заверил глава МВД.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей. По данным Мнобороны Британии, с завода эвакуировали 1700 защитников Мариуполя. Украинские власти не называют количество военных, однако уверяют, что всех пленных обменяют.

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