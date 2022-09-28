"Они все там погибнут": российские наемники рассказали, что ждет мобилизованных россиян в Украине

Мобилизация в России длится уже неделю. Некоторых призывников уже везут на фронт (причем без подготовки), другие просто на полу спят в казармах (похожих на тюрьму), третьи вынуждены за свои деньги покупать простейшие медикаменты и обмундирование.

Российские контрактники и наемники, уже успевшие побывать на фронте, рассказали, что ждет в Украине только что мобилизованных российских вояков. В частности, большинство из них, скорее всего, погибнут.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Кирилл, контрактник : "Если честно, они все там [в Украине] погибнут. Искалечатся и погибнут. Это же не подготовленная армия! Я, например, долго служил [по контракту], сам пробивался [на фронт] – и все равно оказался неготовым". В первый же день понял, что совершил наибольшую ошибку в своей жизни.

Я не понимаю, как вообще можно изменить ход этой войны. Потери будут огромны : если сейчас на одном, условно, квадрате сидят 10 человек пехоты, то теперь на этом квадрате будут сидеть 100 человек. Под [украинской] артиллерией".

Анатолий, наемник : "Я не понимаю, что эта толпа там будет делать. Если мы, профессионалы, люлей там выхватывали, то они же куда? В лучшем случае – останутся в резерве [в тылу на Донбассе]. В худшем – погибнут смертью храбрых" .Два варианта... Особенно если их после недели обучения [на фронт] будут бросать. Неделя – это вообще ничто!"

Тимур, наемник : "Эти 300 тысяч спартанцев-обриганцев умрут первыми. Но ничего, надо и им немного привыкать к действительности. Они очень много лет были под куполом, пока мы держали все это [силы НАТО] на расстоянии. Но и у атлантов тоже силы ограничены".

Чингиз, контрактник : "Я там увидел небоеспособность российской армии. Мы просто ехали вперед – и нас постоянно бомбили. Потом встали под Киевом, окопались – и нас снова бомбили. Вот и вся война.

Знакомый, которого мобилизовали, уже через две недели должен поехать туда [в Украину]. В принципе, он против войны. Но он так относится… Я не понимаю его. "Ну ладно, призвали, чего уж, поеду". Покорно так. Мне это не нравится – я пытался его убедить. Но он отвечает: "А что, десятку сидеть, что ли? Лучше помогу пацанам". Вот эта фраза стандартная – "нужно помочь пацанам"... Все пацаны нормальные уже уехали оттуда.

Я задумывался, откуда эта покорность. Вроде бы пытаешься людям объяснить, что Россия – агрессор, Путин – агрессор. Что "защита Родины" в чужой стране, когда уничтожаются города, это как-то странно все выглядит. Что Украина не нападала первой, что Россия напала. Но у них один аргумент: "Ну, вот если бы НАТО пришли! И вообще хохлы – бандеровцы". Вот так вот. Я не знаю, откуда это все [у них в головах] берется".

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