"Они заберут это зло с собой обратно в Россию": Зеленский заявил, что "спецоперация" РФ уже обанкротилась

"Они заберут это зло с собой обратно в Россию": Зеленский заявил, что "спецоперация" РФ уже обанкротилась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска впоследствии покинут оккупированные территории и там снова будет поднят украинский флаг.

Зеленский подчеркнул, что враг находится в тупике, однако продолжает это отрицать.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 15 мая.

"Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков" что бы они ни "креативили" в Херсоне и Мелитополе, как бы ни изображали свою "владу" в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временное.Там все равно будут украинский флаг, украинский закон, украинскую жизнь", — подчеркнул он.

Также Зеленский прокомментировал ракетные удары по украинским городам.

"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанская, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, уберут это зло с собой назад в Россию. Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую видим сейчас. И я благодарен всем приближающим это время украинцам и украинкам", — говорит он.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского в конце 81-го дня войны

Напомним, что четыре ракеты России, которую оккупанты запустили по Львовщине утром 15 мая, попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.