"Они заканчиваются": в СНБО рассказали о ситуации с северокорейскими военными на Курщине

По словам Андрея Коваленко, сейчас ходит много слухов о корейцах, которые якобы не заканчиваются.

Не стоит кратно преувеличивать ситуацию с северокорейскими военными в Курщине.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"По состоянию на данный момент не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами на Курщине. Да, их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия", — отметил руководитель ЦПД.

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По словам Коваленко, сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются".

"Они заканчиваются, даже очень, как и все. Более точная информация об их возможном участии в боях будет позже", — подытожил руководитель ЦПД.

Напомним, военные из Северной Кореи получают жесткую демотивацию из-за потерь в войне против Украины.

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