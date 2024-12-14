"Они заканчиваются": в СНБО рассказали о ситуации с северокорейскими военными на Курщине

По словам Андрея Коваленко, сейчас ходит много слухов о корейцах, которые якобы не заканчиваются.
Не стоит кратно преувеличивать ситуацию с северокорейскими военными в Курщине.
Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"По состоянию на данный момент не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами на Курщине. Да, их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия", — отметил руководитель ЦПД.
По словам Коваленко, сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются".
"Они заканчиваются, даже очень, как и все. Более точная информация об их возможном участии в боях будет позже", — подытожил руководитель ЦПД.
Напомним, военные из Северной Кореи получают жесткую демотивацию из-за потерь в войне против Украины.
Читайте также: