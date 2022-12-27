"Они здесь везде, как подснежники": под Бахмутом ВСУ ликвидировали большую группу наемников ЧВК "Вагнера"

Под Бахмутом воины подразделения К-2 54 ОМБр отразили атаку российских наемников ПВК "Вагнера".

Группа боевиков ликвидирована.

Об этом говорится в сообщении К2 54 ОМБр.

"Вагнеровцев" ликвидировали бойцы второго батальона бригады под Бахмутом, где ведутся тяжелые бои. Защитники в шутку называют наемников "подснежниками".

"Вот куча валяется. И здесь вокруг они, бл*дь, пачками лежат. Может человек 50-60 где-то есть. Они здесь везде, как подснежники", — говорит украинский воин за кадром.

Напомним, россиянам дали новый срок на захват Бахмута.

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