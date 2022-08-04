"Они знали, куда бьют": Зеленский об убийстве в Торецке на остановке восьми человек

Военные государства-террориста обстреляли остановку общественного транспорта в городе Торецке. Там погибли восемь человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня российские террористы нанесли очередной удар по Торецку Донецкой области. По остановке общественного транспорта. Восемь человек погибли, среди раненых — трое детей. Обломками снарядов и взрывной волной повреждены жилые дома. Это — обычные многоэтажки. Также повреждена церковь, ранен священник. Это был сознательный удар оккупантов. Очередной акт террора. Циничный и просчитанный. Они знали, куда бьют, и очевидно хотели, чтобы люди пострадали. Однако об этом и о других циничных террористических актах мы не видим отчетов от некоторых международных организаций", — сказал президент.

Напомним, 4 августа российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке.

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