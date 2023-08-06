"Они знают, что у нас есть доступ": Буданов об источниках ГУР в окружении Путина

У украинской разведки есть свои источники в окружении российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "bTV Новостите".

"Был один случай, когда выяснилось, что в одной команде произошла утечка, и это была не техническая утечка, а что-то другое. Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно следует. Начали проверять всех имеющих близких контактов, родственников на территории Украины", — рассказывает Буданов.

По его словам, только по результатам этого дела, три человека были лишены свободы, 31 человек был уволен и этапирован в другие места.

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"То есть они сами парализовали свою работу. Они сами знают, что у нас есть доступ к очень конфиденциальной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят", — подчеркнул глава ГУР.

Ранее Кирилл Буданов рассказал, что ГУР перехватывала опрос российского МВД России, показавший поддержку главарь ППК "Вагнера" Евгения Пригожина имеет поддержку внутри России.

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