Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре (видео)

Вопреки закону, московский патриархат не покинул Киево-Печерскую лавру. После громкого скандала с митрополитом Павлом, сегодня, 2 апреля, глава УПЦ МП Онуфрий провел там воскресную службу.

В соцсетях обнародовали кадры из службы Онуфрия в Киево-Печерской лавре, передает 24 канал.

На кадрах можно увидеть верующих, пришедших на службу 2 апреля, которую возглавил митрополит УПЦ МП Онуфрий.

Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение. Впрочем, представители УПЦ МП протестовали.

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры.

Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста.

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