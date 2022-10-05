ООН до сих пор не отправила миссию в Оленовку, где оккупанты убили украинских пленных: объяснение

В ООН объяснили, что не могут направить миссию из-за отсутствия гарантий безопасности.

Миссия ООН по выяснению фактов не может попасть на территорию концлагеря в Оленовке Донецкой области, где захватчики казнили более 50 украинских военнопленных.

Об этом заявил спикер офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, информирует "Европейская правда".

"Мы не можем направить какую-либо миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", – сказал он.

Дюжаррик отказался уточнить, какая сторона отказывается предоставлять гарантии безопасности.

"Нам нужен "зеленый свет" на всех местах. Пока этого нет на всем пути, мы не можем направить их (миссию) на место", – отметил представитель ООН.

Ранее ООН создала комиссию для расследования теракта в Оленовке.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.